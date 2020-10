PSG : Danilo défenseur central, Tuchel n'est pas dingue

Dans : PSG.

Arrivé en tant que milieu défensif au sein du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira évolue finalement en charnière centrale sous les ordres de Thomas Tuchel.

Une tendance qui s’est confirmée au cours des derniers jours. Car après un départ dans l’entrejeu contre Manchester United en Ligue des Champions (1-2), l'international portugais a reculé d’une ligne, à savoir en défense centrale, face à Dijon en L1 la semaine dernière (4-0) puis contre l’Istanbul Basaksehir en C1 mercredi (2-0). Un choix étonnant que Tuchel a pris à la surprise générale ou presque, sachant que l’ancien capitaine du FC Porto a toujours évolué au milieu de terrain dans le passé. Mais si l’on en croit les dires de Paulo Pinto, Danilo était en fait au courant de ce futur repositionnement derrière Marquinhos.

« Danilo défenseur central au PSG ? Je ne suis pas surpris parce que l’entourage du joueur nous a indiqué que le PSG l’avait recruté en tant que défenseur central et non comme sentinelle. Danilo peut jouer à ce poste même si ce n’est pas sa position d’origine. À Porto, il a déjà joué une fois ou deux à ce poste, mais il était plus efficace au milieu. Il joue défenseur central uniquement pour dépanner. Il préfère évoluer au milieu. Et je pense qu’avec le temps, Tuchel finira par le repositionner dans l'entrejeu », a avoué, sur Foot Mercato, le journaliste de A Bola, qui cloue donc le bec à tous les suiveurs du PSG qui ont taxé Tuchel d’hurluberlu envers Leonardo. Car si l’on suit ce raisonnement venu du Portugal, le directeur sportif du PSG était donc au courant du futur choix tactique de Tuchel en s’occupant du recrutement Danilo. De quoi faire taire la polémique.