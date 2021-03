PSG : Coup de théâtre, le père de Messi discute avec le Barça

Dans : PSG.

Actualité chargée dans le dossier de l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone, avec le PSG en toile de fond.

En quelques jours, il y a eu les élections présidentielles qui ont sacré Joan Laporta, l’élimination du Barça par le PSG en Ligue des Champions, et un important message adressé par le père et agent de la star argentine. Et tous ces événements sont peut-être liés. En effet, le résultat des urnes donné dimanche est le seul qui pouvait empêcher, selon le clan Messi, le départ définitif du sextuple Ballon d’Or en fin de saison. Laporta possède en effet l’oreille du père du numéro 10 du Barça, et cela a donné lieu à un premier échange. En effet, Jorge Messi a assuré qu’il écouterait en premier lieu ce que le club blaugrana aurait à dire sur l’avenir de son fils, avant même de se pencher sur une éventuelle future destination. Cette promesse n’engage bien évidemment que ceux qui la croient, mais selon la Cadena Ser, Jorge Messi est passé des paroles aux actes. En effet, une réunion devait se tenir à Punta Cana, au Porto-Rico, afin d’étudier la suite de la carrière de La Pulga.

L’idée était notamment de se pencher concrètement sur une arrivée à Paris, au niveau logistique et intégration, plus que de discuter contrat dans un premier temps. Mais Jorge Messi a décidé d’annuler cette réunion au dernier moment, afin de tenir sa promesse et de rester à l’écoute de ce que pourrait proposer Joan Laporta dans les prochains jours. Pour le moment, Lionel Messi est resté totalement étranger à ces pourparlers, se concentrant sur le match face au PSG. Une seule chose a mis tout le monde d’accord, le clan de l’Argentin se verrait bien arriver aux Etats-Unis et du côté de la franchise de Miami en 2023, et ne demanderait pour cela qu’un contrat de deux ans à son futur club, que ce soit le FC Barcelone, le Paris SG, ou autre. Un plan de carrière déjà tout tracé pour finir aux Etats-Unis, même s’il reste à connaitre le club qui sera le sien après cette nouvelle saison loin d'être convaincante avec le Barça.