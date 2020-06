PSG : Coup de pression sur Meunier, Paris en sueur

Dans : PSG.

Le PSG a bien l’intention de conserver ses joueurs en fin de contrat pour disputer la Ligue des Champions.

Sauf Eric Choupo-Moting, qui n’était de toute façon pas inscrit sur la liste des joueurs appelés à disputer la Coupe d’Europe en deuxième partie de saison. Pour Thiago Silva, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, cela va dans le bon sens. Mais la situation est différente en ce qui concerne Thomas Meunier. Le latéral a en effet trouvé un accord total avec son futur club, qui sera le Borussia Dortmund. Ce dernier peut le faire signer le 1er juillet prochain, soit dans une dizaine de jours. Si cela devait être le cas, alors le Diable Rouge ne serait plus éligible pour disputer la suite de la saison avec le PSG, c’est à dire les finales de Coupe et surtout la Ligue des Champions. Un coup dur pour Paris à propos de celui qui est le titulaire de Thomas Tuchel dans les gros matchs jusqu’à présent. S’il décidait de prolonger son séjour au Paris SG pour deux mois avec un avenant à son contrat, Meunier prendrait le risque de froisser Dortmund, qui veut voir son joueur arriver frais pour la saison prochaine, et non pas avec une phase finale de la Ligue des Champions jusqu’en août. Sans parler de la rivalité entre les deux clubs, le PSG ayant sorti le Borussia en 1/8e de finale dans des conditions assez houleuses.

Et selon les révélations du média belge RTL, Thomas Meunier hésite pour le moment en ce qui concerne son choix. Le Belge a envie de rester au PSG pour tenter de gagner la Ligue des Champions, mais comprend l’envie de Dortmund de le faire signer tout de suite. Sans compter la probabilité, assez faible, que le club de la Ruhr, vexé si jamais le Diable Rouge continuait quelques semaines à Paris, trouve son bonheur ailleurs entre temps. Mais entre les conditions déjà fixées pour son arrivée et le fait que le défenseur parisien soit libre et donc gratuit, l’accord semble solide. Et les fins observateurs auront remarqué que dernièrement, l’ancien de Bruges a clamé son amour pour le PSG sur les réseaux sociaux, ce ne serait donc pas à priori pour lâcher l’affaire au moment le plus important de la saison…