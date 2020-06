PSG : Meunier pressé de partir, un sale coup en préparation ?

Dans : PSG.

Thomas Meunier a déjà trouvé son futur club, et cela pourrait avoir des conséquences nuisibles sur la fin de saison du PSG.

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier fait partie de longue liste des joueurs qui ne seront pas conservés. Après avoir soufflé le chaud et le froid sur sa prolongation, le latéral belge écoute surtout les offres de l’étranger depuis quelques semaines. S’il penchait pour la Premier League et ne cachait pas son rêve de rejoindre Manchester United, le Diable Rouge va signer pour le Borussia Dortmund. Les contacts de longue date ont fini par payer, et plusieurs médias annoncent que tout est bouclé en ce qui concerne le latéral du PSG. Bild va même encore plus loin pour annoncer que la signature ne serait qu’une question de jours, puisque l’accord est total. Mais un problème de taille demeure.

Thomas Meunier va-t-il signer directement pour Dortmund et ainsi zapper totalement la fin de la saison avec le PSG, qui a encore deux finales de Coupe et la Ligue des Champions à terminer ? Cela se discute affirme de son côté le média belge de la RTBF, pour qui Dortmund ne serait pas forcément chaud pour laisser Meunier prolonger deux mois avec le Paris SG. Le latéral prendra-t-il le risque d’aller contre l’avis de son futur club, sachant que juridiquement, il ne signerait alors officiellement qu’au mois d’août, le Borussia n’ayant pas envie de voir le joueur se blesser sous le maillot parisien alors qu’il a déjà signé. Un bel imbroglio pour celui qui est amené à remplacer Achraf Hakimi, qui va retourner au Real Madrid. La rivalité récente entre les deux clubs pèsera-t-elle sur la décision du Belge, ce qui fragiliserait tout de même le PSG pour les prochaines semaines ? Après la bizarrerie de sa suspension en Ligue des Champions contre Dortmund, où l’ancien de Bruges a affirmé ne pas savoir qu’il risquait une suspension en cas de carton jaune à l’aller, cela ferait tout de même beaucoup pour le Paris Saint-Germain.