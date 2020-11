PSG : Changer ou se faire virer, Pierre Ménès prévient Tuchel

Dans : PSG.

La Ligue des Champions étant depuis quasiment 10 ans le juge de paix du PSG, peu importe le résultat de ce samedi face à Rennes, Thomas Tuchel est sur le gril pour les prochaines semaines.

Outre les deux défaites en trois matchs de Ligue des Champions, l’entraineur parisien est mis en difficulté dans le dossier Danilo Pereira. Quand Leonardo trouve enfin la sentinelle au jeu physique et défensif qui pourrait convenir à la tactique mise en place par l’entraineur allemand, ce dernier le fait jouer en défense centrale, pour mettre un défenseur à sa place dans l’entrejeu. Maitre de ses choix, qu’il assume totalement, Thomas Tuchel peut néanmoins en payer le prix. Surtout que les joueurs commencent à se rebeller. La déclaration du Portugais va certainement mettre le feu au Paris SG, et c’est aussi l’avis de Pierre Ménès, pour qui il va falloir sérieusement se pencher sur ce problème.

« Entre Danilo qui dit carrément qu’il n’aime pas jouer défenseur, en même temps ça se voit et Marquinhos qui refuse de parler à Tuchel en quittant le terrain on ne va pas me faire croire que les joueurs adhèrent aux choix de l’entraîneur. Tuchel doit retrouver la raison ou partir », a livré le chroniqueur de Canal+, persuadé que la prise de parole des joueurs peut provoquer des discussions salvatrices dans le vestiaires et avec l’entraineur. Pour un retour à la raison, et aux victoires, après la trêve internationale en Ligue des Champions ? Le PSG en a bien besoin, et dans le cas contraire, l’Allemand sera forcément contraint de laisser sa place.