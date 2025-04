PSG ‍: Cette star choisit ses matchs, Paris n'apprécie pas

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a fait le minimum mardi soir à Nantes, même si encore une fois Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif. Cependant, l'attitude de Khvicha Kvaratskhelia n'a pas été très appréciée.

A une semaine du déplacement à Arsenal, et avant de jouer contre Nice, vendredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a réussi à ramener un point de son match à Nantes et surtout Luis Enrique ne compte aucune blessure dans son effectif. Cependant, l'entraîneur espagnol du PSG est exigeant et il tient à ce que chacun de ses joueurs se donne à fond quand il est aligné. Et c'est peu dire que Khvicha Kvaratskhelia n'a pas montré grand-chose face au FC Nantes. L'international géorgien, arrivé au dernier mercato d'hiver pour 70 millions d'euros, ne semblait pas réellement dans le coup, et cela s'est clairement vu comme en témoigne Dominique Sévérac.

Le fantôme de Kvaratskhelia jouait contre Nantes

Dans Le Parisien, le journaliste estime que Khvicha Kvaratskhelia, qui a été remplacé à vingt minutes de la fin, en a clairement gardé sous la pédale et ce n'est pas la première fois depuis qu'il est arrivé de Naples. Mais Dominique Sévérac trouve des circonstances atténuantes à la star géorgienne du PSG malgré ce comportement. « Khvicha Kvaratskhelia n’a jamais semblé intéressé par ce déplacement et cette partie. Il est possible que le Géorgien, remplacé à la 71e par Senny Mayulu, choisisse ses matchs et au regard de ce qu’on a vu précédemment en Ligue des champions, il s’agit plutôt d’une bonne idée pour l’instant, même si la Ligue 1 y perd ponctuellement », fait remarque notre confrère. Cela n'empêche pas Kvaratskhelia de prendre une sale note dans le quotidien francilien.

Le pire joueur du PSG se réserve pour Arsenal ?

En effet, le joueur parisien obtient la plus faible note des joueurs du Paris Saint-Germain avec un triste 3 sur 10 et une appréciation pas très glorieuse : « Le Géorgien n’était pas dans son assiette. Face au peu d’espace qui lui était proposé, il a, certes, parfois tenté de faire la différence, mais y est parvenu bien trop peu pour un joueur de son calibre. » Dans L'Equipe, Kvaratskhelia est également considéré comme le pire joueur du PSG face à Nantes et décroche aussi un 3 sur 10 et un commentaire peu élogieux : « L’ailier gauche, le Géorgien a été discret et n'a pas réussi grand-chose. » Espérons que l'attaquant géorgien a effectivement fait le choix de tout donner en Ligue des champions contre Arsenal, sinon la désillusion pourrait être grande.