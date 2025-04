L1 ‍: Le PSG accroché à Nantes ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée (match reporté)

Stade de la Beaujoire

Nantes-PSG 1-1

Buts : D.Augusto (83e) pour Nantes ; Vitinha (33e) pour le PSG

Le PSG a été accroché à Nantes 1-1 ce mardi soir. Un résultat positif pour les Nantais dans la lutte pour le maintien.

Invincible en Ligue 1, le PSG affrontait le club qui avait failli réaliser pareil exploit sur une saison complète il y a 30 ans de cela. Néanmoins, le Nantes de 2025 ne vise plus les sommets mais uniquement le maintien. En début de match, les Canaris n'existaient qu'en contre-attaque. Abline passait proche de l'action géniale avec deux coups du Sombrero avant de buter sur la défense parisienne (14e). Paris prenait le contrôle du jeu et étouffait les Canaris. Le but arrivait logiquement. Dembélé transperçait la défense nantaise et Vitinha concluait avec sang-froid dans la surface.

On attendait un score plus lourd pour le PSG après le repos. Il n'en était rien puisque Nantes bousculait fortement les Parisiens. Simon jouait de sa vitesse pour créer des occasions. La meilleure possibilité était pour Castelletto qui partait seul au but mais Donnarumma avait la main ferme. Les changements redonnaient de la vigueur au PSG mais Carlgren était dans un bon soir, comme au match aller. De quoi laisser Nantes en vie et cela payait. Abline s'infiltrait et servait Douglas Augusto qui égalisait d'une frappe puissante. Paris tentait de reprendre son dû mais la tête de Gonçalo Ramos était repoussée par Carlgren (90e+1). On en restait à 1-1. Paris est freiné mais garde son invincibilité. Nantes est 14e mais prend un point précieux pour le maintien.