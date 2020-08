PSG : Cette décision de Tuchel flingue l'idée de Leonardo

Dans : PSG.

Renforcer les postes amoindris par les départs, transférer les joueurs sur lesquels il ne compte plus, tout en conservant une enveloppe financière la plus intacte possible, Leonardo connait ses missions pour la constitution de l’équipe de la saison prochaine.

Le directeur sportif du PSG arrive en général a s’en tirer de manière convaincante dans cet exercice compliqué. Mais généralement, là où le Paris SG connait le plus de problèmes, c’est pour se défaire des joueurs au faible temps de jeu, et qui ont un contrat en béton. C’est exactement le cas de Julian Draxler, poussé vers la sortie depuis des mois sans résultat. Le forcing du Hertha Berlin, qui le suit depuis longtemps, ne fonctionne pas, car le milieu de terrain parisien n’y retrouvera pas les mêmes conditions, ni le même standing. En effet, du côté de la capitale allemande, on avoue sans mal que voir Julian Draxler rentrer en finale de la Ligue des Champions n’est pas vraiment un message qui aide pour un transfert.

« Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain et il a également été utilisé en finale de la Ligue des Champions. Rien ne le laissait indiquer. Cela ne nous aide pas quand il y a des discussions tous les jours, nous essayons de faire notre travail, il faut de la patience », a prévenu en conférence de presse Michael Preetz, directeur sportif du Hertha Berlin, et pour qui Julian Draxler pourrait être reboosté par cette présence surprise en finale de la Ligue des Champions. Si l’Allemand n’a vraiment pas eu d’impact sur cette rencontre face au Bayern, il doit aussi se dire qu’il n’est pas si loin que cela dans la hiérarchie de Thomas Tuchel, surtout si Leonardo n’arrive pas à recruter au milieu de terrain.