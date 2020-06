PSG : Ces photos sur Instagram, Bernat n'a pas digéré

Dans : PSG.

Aussi discret sur le terrain qu’en dehors, Juan Bernat n’est pas forcément celui qui ira crier son opinion sur tous les toits.

Mais comme sur le terrain, l’Espagnol sait être précis et efficace quand il se voit tendre un micro. Dans les colonnes de So Foot, le latéral gauche a dit ce qu’il avait sur le coeur à l’occasion de la double confrontation avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Et si le PSG a été aussi chambreur à l’occasion de sa qualification au match retour, avec notamment un but de Juan Bernat au passage, c’est parce que les joueurs de Thomas Tuchel n’avaient pas du tout aimé le comportement de leurs adversaires après le match aller.

« On est tous repartis d’Allemagne en étant très énervés….Après leur victoire, ils ont commencé à nous charrier sur les réseaux, en postant des photos sur Instagram, alors qu’il restait encore un deuxième match à jouer. Ils l’ont ouvert trop tôt…Quant t’es un compétiteur, ce genre de petites provocations te touche, te motive. On avait vraiment envie de leur rendre la monnaie de leur pièce », a expliqué le joueur du PSG, qui a tout de même reconnu que ses coéquipiers y sont allés un peu fort en s’en prenant à Haaland de manière aussi ciblée. En tout cas, ce match et cette détermination ont marqué le vestiaire parisien, paru plus soudé que jamais avant, pendant et après ce succès décisif face aux Allemands. Il ne faudra toutefois pas compter sur ça à Lisbonne pendant le mois d’août, sachant que l’UEFA a officialisé une phase finale, sans match aller et retour pour le coup.