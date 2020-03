PSG : Dortmund a provoqué le Qatar, mauvaise idée !

Dans : PSG.

Il y a tout juste neuf jours, le Paris Saint-Germain battait le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes totalement vidé de ses supporters en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Un succès logique (2-0) obtenu grâce à des buts de Neymar et de Juan Bernat en première mi-temps. Mais ce qui a le plus retenu l’attention des observateurs, c’est l’après-match, les joueurs du PSG ayant massivement chambré ceux du Borussia Dortmund, en réponse aux nombreuses provocations des dirigeants et des joueurs du BVB à l’issue du match aller remporté par les Allemands au Signal Iduna Park (2-1). Dans sa causerie d’avant-match, le directeur sportif Leonardo s’est d’ailleurs appuyé sur les moqueries des joueurs du Borussia Dortmund pour motiver ceux du Paris SG, selon les indiscrétions glanées par Foot-Mercato.

« Le grand blond (ndlr : Erling Haland), il fait du yoga, le directeur sportif de Dortmund parle de l’argent du Qatar, les joueurs cherchent déjà contre qui ils vont jouer en ¼ de finale. Pour eux vous êtes faciles à battre, vous n’êtes pas des joueurs de haut niveau » aurait notamment lâché le directeur sportif du Paris Saint-Germain aux joueurs de Thomas Tuchel avant la rencontre. Avec une telle causerie, on comprend mieux pourquoi Neymar, Kylian Mbappé et la quasi-totalité des joueurs du Paris Saint-Germain ont chambré Erling Haaland après la rencontre. Ce discours mobilisateur prouve également l'importance d'un homme d'expérience comme Leonardo dans l'organigramme du Paris SG. Assurément, cette double confrontation restera gravée un moment dans l’esprit des dirigeants du PSG et ceux du Borussia Dortmund. Cela promet, si jamais les deux clubs venaient à se rencontrer de nouveau dans les années à venir…