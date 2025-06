PSG ‍: Ce joueur du Barça à un milliard amoureux de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique sur ce mercato. L'ancien sélectionneur de l'Espagne rêve de Gavi, qu'il a fait débuter, et qui lui voue une admiration totale.

Arrivé au PSG avec le désir d’avoir un oeil sur le mercato, Luis Enrique a pris du galon lors de l’été 2024 en imposant sa vision à Luis Campos, même si les deux hommes ont fini par s’entendre. Désormais, avec le trophée de la Ligue des Champions en poche, l’entraineur espagnol a les commandes de l’avion parisien sur le marché des transferts, et personne ne pourra s’opposer à ses choix. Résultat, avec les moyens du PSG et ses idées pour encore améliorer l’équipe, le champion d’Europe peut rêver grand. C’est le cas avec le désir de faire venir un joueur prometteur du FC Barcelone : Gavi. Le milieu offensif est un remplaçant de luxe du club catalan, qui n’a aucune intention de s’en séparer. Il possède la fameuse clause libératoire à un milliard d’euros, et une valeur marchande de quasiment 80 millions d’euros.

Gavi n'oubliera jamais Luis Enrique

Mais avant de savoir si le FC Barcelone est vendeur, le joueur a déjà répondu aux rumeurs dans un entretien à Mundo Deportivo. Pour le joueur issu de la Masia, aucune chance qu’il quitte la maison blaugrana avant l’heure. Et son rêve est même de ne jamais s’en aller. « Vraiment, les gens croient ce qu’ils lisent dans les médias. Oui c’est possible que le PSG me veuille. Et je comprends ceux qui pourraient y croire. Mais cela n’arrivera pas. Je suis très serein. Mon rêve et mon objectif sont de faire toute ma carrière au Barça. Je ne veux aucun autre club », a livré le milieu de terrain du Barça, qui a fait savoir qu’il ne s’imaginait pas une seconde partir sans avoir soulevé la Ligue des Champions avec le club catalan. Et même plusieurs. Luis Enrique sait donc à quoi s’en tenir.

Malgré de bons arguments, le vent en poupe, des moyens financiers et un jeu qui pourrait ravir Gavi, le PSG aura bien du mal à aller chercher l'international espagnol, qui a terminé son entretien en rappelant tout le bien qu’il pensait de Luis Enrique. « Pour moi, c’est le meilleur. Je suis tellement content pour lui. C'est lui qui m'a offert mes débuts en équipe nationale, contre l'Italie, championne d'Europe, à San Siro. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Et il a eu le courage de me faire jouer, car tout le monde était à ses pieds. Je suis tellement content pour lui, il mérite tout », a livré un Gavi qui n’est pas ingrat, mais clame néanmoins son amour du Barça au-dessus d’un éventuel transfert au PSG.