PSG : Cavani met le feu au chéquier du Qatar au mercato

Dans : PSG.

Contre toute attente, Edinson Cavani ne terminera pas la saison 2019-2020 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Libre comme l’air le 30 juin, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a pris la décision de quitter la capitale afin de sécuriser son prochain contrat. Un coup dur pour le champion de France en titre, qui doit encore disputer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue contre l’ASSE et l'OL, avant d’enchaîner avec le Final 8 de la Ligue des Champions. Surtout, ce départ de l’Uruguayen va obliger la direction parisienne à investir sur un nouvel attaquant en vue de la saison prochaine selon Stéphane Bitton. Car si le PSG dispose de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi au sein de son effectif, il ne compte pas d’autres alternatives crédibles en attaque…

Paris dans l'obligation de recruter en attaque ?

« Si je peux comprendre le départ de Thiago Silva, j’ai plus de mal à digérer celui d’Edinson Cavani. Je pense que c’est une erreur de ne pas avoir prolongé El Matador. Même en 2e attaquant, même si Icardi a signé. Je pense que le meilleur buteur de l’histoire du club méritait mieux. Où qu’il aille la saison prochaine, il rendra service et j’aurais préféré que ce soit au PSG. Qui en N°2 derrière Icardi ? C’est ça le problème. Ce ne sera pas Choupo-Moting. Sois vous prenez quelqu’un d’autre, mais cela coûte très cher, il y a eu Icardi et Paris a très bien fait de le prendre. Il aurait sans doute été bon de garder Cavani dans cette année difficile financièrement » a indiqué le journaliste de France Bleu Paris, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’auront pas d’autres choix que d’investir sur un attaquant de très bon niveau susceptible de combler une absence de Mauro Icardi la saison prochaine. Un nouvel imprévu pour le Paris SG au mercato.