PSG : Cavani prêt à imiter Neymar face au coronavirus ?

A la demande du joueur, le PSG a accepté de laisser filer Neymar, lequel est reparti au Brésil durant la période de confinement en France.

En revanche, le grand flou règne autour de la destination du meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Ce jeudi matin, le quotidien espagnol Sport dévoilait par l’intermédiaire de son journaliste Joaquim Piera que le mystère était entier concernant le voyage de Neymar au Brésil. « Neymar préfère ne pas révéler où, dans son pays, il est strictement confiné. Son intention est de continuer son programme d’entraînement comme d'habitude, en appliquant toutes les procédures et directives qui lui ont été indiquées par le Paris Saint-Germain avant son départ » expliquait le journaliste. Au PSG, Thiago Silva a suivi le même chemin que Neymar en fuyant la France pour son pays natal.

Et vraisemblablement, l’exode pourrait se poursuivre dans les prochains jours puisque selon les informations obtenues par Le Parisien, un départ d’Edinson Cavani en Amérique du Sud est plus que probable. En interne, le futur voyage du Matador pour l’Uruguay ne fait d’ailleurs plus de doutes même s’il n’a pas encore été officiellement confirmé. Cet exode de plus en plus massif ne fait pas vraiment le bonheur du Paris SG mais après les départs de Neymar et de Thiago Silva pour le Brésil mais également de Bakker pour les Pays-Bas, la direction parisienne ne pourra plus dire non à ceux qui souhaiteront s’en aller. Un laisser-aller surprenant de la part du Paris Saint-Germain, même si la situation est totalement inédite, d’autant que d’autres clubs de Ligue 1 dont l’Olympique Lyonnais se sont montrés beaucoup plus ferme à l’égard de leurs sud-américains, informe le quotidien francilien.