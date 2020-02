PSG : Cavani et Thiago Silva accusés, Pierre Ménès attaque !

Dans : PSG.

Le match totalement fou entre Amiens et le Paris Saint-Germain a quand même montré les limites actuelles de quelques joueurs du PSG. Et Pierre Ménès n'est pas tendre avec eux.

Sur le papier, l’affiche Amiens-PSG ne semblait pas réellement annoncer un samedi de folie en Ligue 1. Mais le scénario de cette rencontre entre le leader de notre Championnat et le 19e a été totalement dingue, ce dont témoigne le score final de 4-4. Passé l’aspect ludique de la chose, Pierre Ménès estime quand même que le 11 de départ assez original de Thomas Tuchel ne suffit pas à expliquer quelques prestations ratées de la part de joueurs qui comptent au Paris Saint-Germain, à savoir Thiago Silva et Edinson Cavani. Pour le consultant de Canal+, il est évident que le défenseur et capitaine du Paris SG et l’attaquant aux 199 buts ont été en-dessous de tout.

Pierre Ménès ne tourne pas autour du pot concernant les deux footballeurs du PSG. « Le plus inquiétant dans ce match à la Licorne, c’est le rendement de Thiago Silva. Le Brésilien est loin d’être extraordinaire depuis son retour de blessure et a montré de gros retards à l’allumage (...) Mais que dire de la prestation de Cavani ? Mis à part une tête merveilleusement repoussée par Gurtner, le Matador a quasiment tout raté dans ce match et notamment une balle de 5-3 - et de 200e but sous le maillot parisien pour lui - dans les arrêts de jeu qui était pourtant dans ses cordes mais qu’il a expédiée à côté. Vingt secondes plus tard, les Parisiens pas bien en place encaissaient le but de l’égalisation signé Guirassy », explique, sur son blog, Pierre Ménès. A noter d'ailleurs que dès pause, Thomas Tuchel a remplacé Thiago Silva par Marquinhos et que si Edinson Cavani a joué 90 minutes, c'était parce que le PSG avait laissé Neymar et Kylian Mbappé au repos.