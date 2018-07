PSG : Cavani, Di Maria… Ancelotti se confie sur son mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Depuis son arrivée à Naples en mai dernier, Carlo Ancelotti voit son nom associé à quelques rumeurs sur le marché des transferts.

Passé par de nombreuses formations européennes dans sa carrière d’entraîneur, l’Italien profiterait de son répertoire pour réaliser ses emplettes. L’ex-coach du Paris Saint-Germain aurait notamment contacté Edinson Cavani et Angel Di Maria. Et ce n’est que le début d’une longue liste de cibles annoncées… Pourtant, Ancelotti assure que tout est faux.

« Ces derniers temps, j'ai tout entendu : on a dit que j’avais parlé avec Cristiano Ronaldo, Cavani, Benzema, D Maria, David Luiz, Vidal... Je n'ai parlé à aucun d'entre eux, a démenti le technicien en conférence de presse. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup parlé avec le directeur sportif et un peu avec le président. »

Ancelotti, ce n’est pas le genre

« J’ai beaucoup d’affection et de respect pour ces joueurs, mais j’affronte une nouvelle expérience et le mercato se décide avec le club, a-t-il ajouté. Je n’ai jamais imposé des joueurs pour le mercato et ce n’est pas maintenant que je vais commencer. Chaque club travaille sur ses possibilités. Si je suis venu à Naples, c'est parce que l'équipe est compétitive. » Le Napoli devrait tout de même se renforcer, surtout après le départ imminent du milieu Jorginho à Chelsea.