PSG : Cavani de retour chez son ex au mercato, c'est chaud ?

Dans : PSG.

Priorité de l’Atlético de Madrid au mercato hivernal, Edinson Cavani est finalement resté au Paris Saint-Germain pour le plus grand bonheur de Leonardo.

Quelques jours après la clôture du mercato hivernal, la mère de l’attaquant du PSG fustigeait l’attitude des dirigeants de l’Atlético de Madrid. « Mon fils a fait tout ce qu’il pouvait pour aller à l’Atlético. Il a mis la pression au PSG pour qu’il le laisse partir. Nous ne comprenons pas pourquoi le président de l’Atlético a dit une telle barbarie (il avait accusé l’entourage de Cavani d’avoir fait capoter le transfert). Cavani voulait jouer avec El Cholo Simeone et il l’a démontré à chaque moment » indiquait Berta Gomez. Des propos qui ne plaident pas vraiment en faveur d’une signature d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid l’été prochain même si dans le football, tout est possible.

Et puisque tout est possible, il ne faut pas non plus écarter la possibilité de voir Edinson Cavani revenir à Naples. Improbable mais pas impossible selon le journaliste de Sky Sports, Luca Marchetti. « Edinson Cavani pourrait rejoindre Naples gratuitement cet été en cas de départ de Milik et de Koulibaly, ce qui permettrait à Naples d’assumer le salaire d’Edinson Cavani » a brièvement lancé le journaliste italien, convaincu que le retour de l’international uruguayen dans le volcan du San Paulo de Naples est totalement possible l’été prochain. Pour rappel, Edinson Cavani sera libre de tout contrat et pourra s’engager en faveur du club de son choix pour zéro euro. Assurément, voir le meilleur buteur de l’histoire du PSG revenir à Naples serait une énorme surprise d’autant que dans le même temps, l’Inter Miami, Manchester United ou encore Chelsea le courtisent.