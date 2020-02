PSG : Cavani à l’Inter Miami, la folle annonce

Dans : PSG.

Cet hiver, Edinson Cavani était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid, l’unique club auquel il a donné son accord au mois de janvier.

Dans les colonnes du journal AS mardi, la mère de l’avant-centre du Paris Saint-Germain confirmait que l’international uruguayen avait notamment refusé une offre de l’Inter Miami. « Edinson ne voulait pas que l’argent soit un problème, car si c’était pour l’argent, il serait allé à Manchester United, Chelsea ou l’Inter Miami, qui a fait une offre importante pour lui ». Depuis, les rapports se sont tendus entre le clan d’Edinson Cavani et l’Atlético de Madrid, ce qui laisse le champ libre aux autres formations intéressées dans l’optique du mercato estival. Et selon les informations du média OK-Diario, c’est bel et bien l’Inter Miami de David Beckham qui risque de rafler la mise…

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda s’est montré très affirmatif, affirmant que la signature de Cavani aux Etats-Unis pourrait être officielle dans les prochains jours, et effective en juin prochain. « Dans les prochains jours, Edinson Cavani sera un joueur de l’Inter Miami. Il commencera la prochaine saison avec l’équipe de David Beckham, à la fin de son contrat au PSG » a indiqué le journaliste. Une information qui concorde avec celle de Marca, qui indique que l’objectif de la star anglaise est de s’offrir Edinson Cavani, mais également Luka Modric, dans l’optique de l'été 2020. Reste maintenant à voir si toutes ces informations trouveront une confirmation en France, alors qu’Edinson Cavani est encore très courtisé en Europe et notamment en Angleterre, où Manchester United et Chelsea ont très fortement songé à lui durant le mercato hivernal afin de renforcer leur secteur offensif…