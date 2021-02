PSG : Casemiro vendu à Paris, enfin une ouverture ?

Dans : PSG.

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain cherche à recruter un joueur référence au poste de milieu défensif.

Lors du précédent mercato estival, Leonardo a flairé la bonne affaire en s’octroyant les services de Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Sur le papier, l’opération réalisée par le directeur sportif du PSG semblait séduisante. Mais pour l’heure, l’international portugais peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable à Paris. Sur le banc depuis la venue de Mauricio Pochettino, il a oscillé entre la défense centrale et le milieu de terrain sous la houlette de Thomas Tuchel en début de saison. L’été prochain, si les finances du PSG le permettent et si certains départs sont actés dans ce secteur de jeu (Gueye, Herrera), Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi tenteront un gros coup au milieu.

A en croire les informations obtenues par Don Balon, le Paris Saint-Germain rêve toujours de recruter Casemiro, considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur du monde au poste de milieu défensif. Longtemps jugé comme intransférable par la direction du Real Madrid, le Brésilien de 28 ans pourrait enfin avoir un bon de sortie cet été. Et pour cause, le club merengue a la volonté de régénérer son effectif, qu’il a conservé de nombreuses années sans véritablement le renforcer. Ainsi, des joueurs comme Karim Benzema, Sergio Ramos ou encore Casemiro pourraient quitter la capitale espagnole, notamment dans le cas où Zinedine Zidane ne serait plus sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Une ouverture dont le Paris Saint-Germain aimerait profiter au mercato. Mais afin d’avoir une chance de rafler la mise, le champion de France en titre sera dans l'obligation de signer un très gros chèque au Real Madrid, prêt à se séparer de l’un de ses tauliers en cette période de crise… mais pas à n’importe quel prix.