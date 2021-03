PSG : Cambriolage avec séquestration chez Di Maria

Dans : PSG.

Sorti en cours de match par Mauricio Pochettino, Angel Di Maria a très rapidement été informé qu’un problème personnel avait eu lieu ce dimanche soir.

En effet, Leonardo s’était approché du banc de touche pour demander directement à l’entraineur du PSG de sortir son joueur afin qu’il règle un souci de la plus haute importance. Dans la foulée de la défaite face à Nantes, le PSG a fait savoir que deux cambriolages avaient eu lieu dans la soirée, chez Angel Di Maria et un autre joueur de l’effectif. Des méfaits malheureusement de plus en plus habituels, surtout au moment où les matchs ont lieu, timing souvent choisi par les cambrioleurs pour opérer en pensant avoir le champ libre. L’Argentin du PSG a très rapidement pris la direction de son domicile, afin de s’enquérir de la santé de sa famille, sa femme et ses filles ayant été séquestrées pendant le vol, comme l’a rapidement confié Leonardo aux journalistes présents au Parc des Princes. Des évènements violents pour la famille du joueur qui a récemment prolongé son contrat au PSG.