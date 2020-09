PSG : Camavinga et Aouar, le cas Mbappé oblige Paris à réagir

Dans : PSG.

Toujours aussi impressionnant avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga dispute sûrement sa dernière saison en Bretagne. Mais pas forcément en Ligue 1.

En équipe de France aussi, tout le monde est déjà séduit par Eduardo Camavinga. Comme l’attaquant Olivier Giroud, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris s’est dit surpris par la maturité et par le bon comportement du milieu de terrain dès son premier rassemblement à Clairefontaine. Et encore, le portier de Tottenham n’a peut-être pas encore découvert tout le talent du phénomène du Stade Rennais, que le Real Madrid aurait tenté de recruter sans la crise sanitaire. Autant dire que la Maison Blanche reviendra à la charge l’été prochain. C’est pourquoi Giovanni Castaldi, en tant qu’observateur de la Ligue 1, demande au Paris Saint-Germain de retenir à tout prix Camavinga dans le championnat français.

« C’est une obligation pour le PSG. C’est la jurisprudence Mbappé. Le PSG a fait un effort considérable pour que Mbappé reste en Ligue 1 en payant 180 millions, a rappelé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, dans des propos relayés par Footradio. Le club doit absolument se battre et attirer Camavinga. Je pense aussi qu’ils doivent aller chercher des Français, dont Houssem Aouar. C’est important pour le championnat de France. C’est important que ces garçons s’imposent cette case Ligue 1 avant de partir. Pour notre championnat, c’est extrêmement important. » Que le journaliste se rassure, Paris et ses dirigeants qataris sont sur le coup.