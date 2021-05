L1 : Le PSG craque, le titre s'envole à Rennes !

Dans : Ligue 1.

36e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Paris Saint-Germain : 1 à 1.

Buts : Guirassy (70e) pour Rennes ; Neymar (45e+6 sp) pour le PSG.

Expulsion : Kimpembe (88e) pour le PSG.

Quelques jours après son élimination de la Ligue des Champions contre Manchester City, le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois tombé de très haut contre le Stade Rennais (1-1).

La course au titre a peut-être bien basculé ce dimanche soir à Rennes. Mais pas en faveur du PSG, qui a logiquement buté sur le SRFC. Pourtant, la soirée débutait bien pour Paris. Suite à une première période assez équilibrée et spectaculaire, la rencontre basculait dans le temps additionnel de ce premier acte. Pour une faute discutable d'Aguerd sur Kurzawa, à la réception d'un centre de Di Maria, la VAR et Monsieur Buquet désignaient le point de penalty (45e+2). Une offrande transformée par Neymar, malgré le bon plongeon de Gomis (0-1 à la 45e+6).

Après ce coup du sort, Rennes réagissait au retour des vestiaires. Et dans la foulée d'un arrêt de Navas (67e), Guirassy égalisait de la tête sur un corner de Bourigeaud (1-1 à la 70e). En fin de match, Kimpembe craquait complètement et était expulsé pour un gros tacle sur Doku (88e). Un fait de jeu qui bouclait cette rencontre. La mine déconfite de Mbappé en tribune ne changeait rien, le PSG fait la mauvaise opération de la journée en haut de la L1...

À cause de ce nul, le PSG se situe désormais à trois points du LOSC, plus que jamais favori dans la course au titre à deux journées de la fin. De son côté, Rennes profite des défaites de l'OM et de Lens pour revenir à un point du Top 5.