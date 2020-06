PSG : C'est mort, Al-Khelaïfi ne refilera pas ses millions à la L1

Dans : PSG.

Le PSG va être le grand animateur du mercato en France, mais les clubs tricolores n'ont quasiment aucune chance de leur vendre un joueur. Dur.

Crise économique ou pas, le PSG ne va pas avoir le choix cet été. Peu importe sa performance en Ligue des Champions pendant le mois d’août, il ne peut pas conserver son effectif intact. Cinq joueurs, et pas des moindres, vont quitter le club en fin de contrat, et il s’agira forcément de les remplacer. Promouvoir les jeunes est une idée qui se défend, mais le Paris SG est en train de réaliser que ses meilleurs éléments préfèrent aller voir ailleurs. Résultat, il faudra recruter, et parfois miser gros pour avoir ce qu’il faut, comme ce fut le cas avec les 50 ME lâchés pour avoir définitivement Mauro Icardi. Les noms pleuvent donc depuis quelques jours, et le mercato français est même déjà ouvert. Mais pour Pierre Ménès, il ne faudra pas compter dessus, car le PSG n’ira pas dépenser en L1. Ce n’est pas du tout le terrain de chasse de Leonardo, qui surveille surtout la Série A, et les joueurs du championnat de France ne correspondent pas vraiment à ce que recherche le Paris Saint-Germain.

« Paris a de l’argent et va recruter. Ils n’ont pas le choix, ils perdent quatre défenseurs. Leonardo est malin, on va attendre. De toute façon, on ne peut pas savoir, puisqu’il n’y a que ce pauvre mercato franco-français qui ne sert à rien qui a débuté. Et je serais étonné que Paris recrute beaucoup en France. Donc on va attendre que le mercato global soit ouvert pour voir, ce qu’ils vont faire », a prévenu le consultant de Canal+, persuadé que le PSG peut encore frapper fort et malin à l’étranger, mais que les rares pistes en provenance de la Ligue 1 (Atal, Aouar, Gabriel) sont à oublier. Si jamais elles ont été étudiées un jour…