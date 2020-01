PSG : C’est facile de briller à Paris, un recruteur lance un défi à Kouassi

Dans : PSG.

A seulement 17 ans, Tanguy Kouassi étonne à Paris, où il affiche une maturité étonnante pour son jeune âge, ce qui lui permet d’enchaîner les bonnes prestations.

Buteur face au Stade de Reims mercredi en demi-finale de la Coupe de la Ligue, ce défenseur polyvalent, également capable de jouer au milieu de terrain, est dans le viseur de Leipzig. Mais c’est bien au Paris Saint-Germain qu’il pourrait signer son premier contrat professionnel, selon les dernières indiscrétions dans ce dossier. Ce que regrette le scout d’un grand club européen qui, interrogé par le journal L’Equipe, estime que c’est lorsque Tanguy Kouassi sera dans une équipe moins talentueuse que Paris que l’on pourra juger son réel niveau.

« Ce qui est très intéressant, c’est sa progression. Force est de constater que techniquement, dans sa vitesse d’enchaînement, il a beaucoup évolué depuis des mois. Il s’entraîne avec les pros depuis 6, 7, 8 mois, et quand il est redescendu récemment pour la Gambardella face à Lens, il donnait l’impression de jouer avec des enfants. Quand tu es jeune au PSG, que tu as un certain potentiel et que tu as derrière toi Thiago Silva, que tu joues au côté de Verratti, quelque part, c’est facile. Ce qui est toujours intéressant de voir, c’est : est-ce que tu es capable de le faire ailleurs, dans un contexte peut-être moins confortable » explique ce scout d’un grand club européen, invitant Tanguy Kouassi au départ afin de prouver sa qualité dans une équipe moins forte que Paris.