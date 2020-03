PSG : Contact établi, Leonardo fonce sur Ndombele !

Dans : PSG.

Déçu par les nombreuses blessures d’Ander Herrera et pas totalement convaincu par Leandro Paredes, le PSG souhaitera se renforcer au milieu de terrain durant le mercato.

Les pistes sont nombreuses pour le PSG, associé par la presse italienne à Tonali ou encore Pjanic. Mais Leonardo n’a pas seulement les yeux en Italie puisque selon les informations obtenues par Foot Mercato, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil d’un certain Tanguy Ndombele. Vendu 60 ME par l’Olympique Lyonnais à Tottenham l’été dernier, l’international tricolore n’est jamais parvenu à s’imposer sous les ordres de José Mourinho chez les Spurs, raison pour laquelle le PSG envisage sérieusement de profiter de l’occasion. Déjà intéressé par l’ancien Lyonnais l’été dernier, le PSG n’était finalement pas passé à l’offensive, préférant miser sur un joueur moins cher, à savoir Idrissa Gueye.

L’été 2020 pourrait être le bon moment pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Tanguy Ndombele puisque le média affirme que des premiers contacts ont été pris par la direction parisienne avec l’entourage du joueur. Dans les semaines à venir, le dossier pourrait encore avancer, un nouveau rendez-vous ayant été pris entre le PSG et les représentants de Tanguy Ndombele. Reste maintenant à voir si financièrement, Tottenham sera prêt à consentir à une perte importante en vendant Tanguy Ndombele pour un chèque inférieur à 60 ME, son prix d’achat en provenance de l’Olympique Lyonnais. Du côté du PSG, on espère sans doute profiter de la saison délicate de Tanguy Ndombele chez les Spurs pour le récupérer à moindre prix, malgré son statut d’international à seulement 23 ans et son contrat courant jusqu’en juin 2025 avec Tottenham.