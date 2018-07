PSG : Buffon au PSG, c'est imminent et ça va faire une victime !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait surprendre tout le monde en annonçant dans les prochains jours l’arrivée de Leonardo Bonucci en provenance du Milan AC, un autre Italien est proche de la capitale. Et ce n’est pas une surprise, il s’agit de Gianluigi Buffon. Cela fait désormais plusieurs semaines que la légende vivante de la Juventus Turin est associée au PSG. Et selon L’Equipe, l’officialisation de la signature du gardien de 40 ans va intervenir « d’ici la fin de la semaine. Au plus tard, ce sera en début de semaine prochaine, même si ce n'était pas la tendance des dernières heures ».

Le quotidien précise qu’en parallèle, Antero Henrique cherche une porte de sortie à l’un de ses gardiens, Alphonse Areola ou Kevin Trapp. « En effet, le club ne souhaite pas avoir quatre gardiens sous contrat, ce qui serait le cas depuis la signature du jeune Sébastien Cibois (20 ans) il y a quelques jours ». Pour rappel, l’international français a la cote en Italie, où Carlo Ancelotti apprécie notamment son profil. De son côté, Kevin Trapp est toujours très aimé en Bundesliga, mais peu de clubs ont désormais les moyens de payer son salaire. Il sera donc très intéressant de voir quelle sera l’issue dans ce dossier assez imprévisible du mercato parisien…