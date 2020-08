PSG : Comme Neymar et Mbappé, Bernat inquiète Leonardo

Dans : PSG.

Convaincant depuis son arrivée en 2018, Juan Bernat (27 ans) négocie une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Mais les négociations ne se passent pas comme le directeur sportif Leonardo l’avait prévu.

Ce mercato estival s’annonce particulièrement chargé pour le Paris Saint-Germain. Tout d’abord, le club de la capitale espère attirer quatre renforts aux postes de défenseur central, de latéral droit, de milieu de terrain et d’attaquant. Le tout sans dépenser des sommes folles. Autant dire que Leonardo devra recruter malin. Mais ce n’est peut-être pas la tâche la plus compliquée pour le directeur sportif. En effet, le Brésilien doit également assurer l’avenir de certains titulaires. On pense évidemment aux attaquants Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats expireront en 2022, et qui seront donc en position de force dès l’été prochain.

C’est pourquoi Leonardo va tenter de les prolonger le plus rapidement possible. Tout en s’activant sur le dossier Juan Bernat. Car de son côté, le latéral gauche se retrouvera libre en 2021 si les discussions pour sa prolongation n’aboutissent pas. Alors qu’il pensait trouver un accord sans trop de difficultés, le dirigeant, en négociations depuis plusieurs mois, constate que les exigences de l’Espagnol sont plus élevées que prévu, indiquent nos confrères de RMC. L’ancien joueur du Bayern Munich, satisfait de sa saison et plus généralement de son rendement depuis son arrivée, estime mériter un salaire à la hauteur de ses performances. Un imprévu dont Leonardo se serait bien passé…