PSG : Bernat va faire une Meunier, Leonardo s’y prépare

Le PSG, qui a déjà perdu plusieurs joueurs en fin de contrat comme Kouassi, Thiago Silva, Meunier ou Cavani, n’a pas besoin d’un nouveau départ d’un titulaire.

Leonardo a surtout pour mission de renforcer les points fragiles repérées par Thomas Tuchel. Mais un dossier compliqué est en train de voir le jour ces dernières semaines. C’est la situation de Juan Bernat. Impeccable sur le terrain, et régulièrement buteur ou décisif dans les matchs importants, l’Espagnol arrive dans la dernière année de son contrat. Pour le joueur recruté en provenance du Bayern Munich, l’heure de la prolongation n’a pas encore sonné. Malgré une offre du PSG, l’arrière gauche se montre très gourmand et fait monter les enchères, avec la rumeur de l’intérêt de Barcelone en toile de fond. Mais dans le même temps, Juan Bernat clame haut et fort, comme dans cette interview avec Radio Marca, son envie de rester encore longtemps au PSG.

« Je joue beaucoup depuis deux ans et c'est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J'aimerais rester au PSG encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer », a ainsi fait comprendre Juan Bernat. Toutefois, selon Paris United, Leonardo n’est pas dupe et se prépare à toute éventualité, y compris à un départ rapide de l’Espagnol malgré ses belles paroles. De quoi rappeler l’épisode Thomas Meunier, qui avait assuré pendant des mois vouloir rester très longtemps au PSG, alors qu’il avait décidé de rejoindre Dortmund depuis bien longtemps. En tout cas, le directeur sportif a retenu la leçon, et malgré la récente prolongation de Layvin Kurzawa, il cherche activement un arrière gauche. Au cas où…