Cherki recale l'Algérie, un Marocain est écœuré

Equipe de France13 déc. , 9:00
parMehdi Lunay
2
Rayan Cherki brille avec Manchester City. Une évolution profitable pour l'Equipe de France mais frustrante pour l'Algérie, laquelle a failli récupérer l'ancien lyonnais. Une déception voire une colère partagée par Marouane Chamakh.
La carrière de Rayan Cherki a pris un coup de boost en 2025. De plus en plus important à l'Olympique Lyonnais, le meneur de jeu de 22 ans a obtenu le transfert tant espéré depuis plusieurs années. Pep Guardiola et Manchester City l'ont enrôlé cet été. Le Gone évolue désormais aux côtés d'Erling Haaland, Phil Foden ou Ruben Dias. Au même moment, Cherki a enfin été appelé en Equipe de France par Didier Deschamps. En quelques mois seulement, il a atteint les 4 sélections en bleu et peut ambitionner jouer la prochaine coupe du monde.

Marouane Chamakh se paye Rayan Cherki

Un destin logique pour de nombreux supporters des Bleus, moins pour certains fans de l'Algérie. D'origine algérienne par sa mère, Cherki était éligible pour rejoindre les Fennecs. S'il a nié vouloir jouer en sélection algérienne, l'ancien lyonnais a été approché sérieusement par la fédération locale selon les rumeurs. N'ayant pas fait acte de candidature pour l'un des deux pays pendant plusieurs mois, le milieu a entretenu lui-même le suspense sur son avenir international. Un comportement qui irrite Marouane Chamakh.
« Les binationaux ? Il faut être franc, ne pas jouer avec deux nations, deux peuples [...] Yacine Adli a été très cash, contrairement à d’autres joueurs, comme l’international français qui est à Manchester City là (Cherki), ou à d’autres qui laissent planer le doute. Il (Adli) s’est peut-être fait lyncher mais il a été clair et net. J’ai apprécié car il n’a pas joué de double jeu, peut-être qu’il reviendra sur sa décision, mais dès le départ, il n’a pas fait attendre », a lâché l'ancien international marocain dans le podcast Kampo du journaliste Smail Bouabdellah.

Marouane Chamakh sait de quoi il parle. Né dans le Lot-et-Garonne et formé aux Girondins de Bordeaux, l'attaquant avait rejoint la sélection marocaine dès 2003. Il n'avait alors que 19 ans seulement.
2
