Cherki recale l'Algérie, un Marocain est écœuré

Sorloth pourrait apporter un réel plus !! Fofana est tres cher, visé par des clubs anglais et l'OM a deja paixao et un jour traore à ce poste
Peut etre pour jouer la ldc tu sais la compète que Lyon n'a plus joué depuis 2019...
t enflammes pas Bonobo, Fofana, n a jamais fait une saison, et n a jamais marqué 15 buts.....
a dans une heure pour le coup de froid, l annulation ou le coup dur....... on la connait
"provoque la foie". Le niveau scolaire de dingue....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Loading
🎙️ Le nouvel épisode de Kampo est en ligne ! 1h de discussion sans filtre avec Marouane Chamakh, Un échange rarissime sur la pression, la chute… et la reconstruction. youtu.be/2qoaQWo-nCQ 🎧 Disponible sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast.