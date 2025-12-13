Le PSG annule ce transfert de rêve au mercato

Un renfort en attaque était espéré au PSG pour ce mercato hivernal. A moins d’une énorme surprise, ce ne sera pas le cas puisque le club parisien compte toujours sur le décevant Gonçalo Ramos.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, qui n’a pas véritablement démarré sa saison, le Paris Saint-Germain manque d’un véritable tueur dans le secteur offensif. Le constat a été implacable mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions (0-0). Le retour de Désiré Doué va permettre au PSG de disposer d’un excellent finisseur, en attendant bien sûr qu’Ousmane Dembélé revienne à son meilleur niveau. Mais chez les observateurs, on espérait surtout que Luis Enrique et Luis Campos profitent du mercato hivernal pour se renforcer dans ce secteur de jeu.

L’Equipe vient doucher les espoirs de tout le monde puisque selon les informations du quotidien national, le PSG n’a pas prévu d’être très actif en janvier. Malgré les déclarations de Luis Enrique, qui a ouvert publiquement la porte à un ou plusieurs renforts cet hiver, la direction sportive du Paris Saint-Germain « n’entend pas être active, ni à ce poste de numéro neuf, ni ailleurs ». Un coup dur pour les supporters franciliens, qui peuvent faire une croix sur leurs espoirs de voir le club Bleu et Rouge se renforcer de manière significative lors du mercato à venir.

Ramos reste, pas de recrue en attaque cet hiver

Quant à la question de savoir si Gonçalo Ramos sera toujours Parisien lors de la seconde partie de la saison, il n’y a pas non plus de doutes à avoir. En effet, L’Equipe confirme que, même si le Portugais n’est pas adapté au style de jeu proné par Luis Enrique, il demeure un joueur apprécié en interne. Son état d’esprit est irréprochable et son statut de joker est précieux.

« En interne, on se félicite de disposer d'un joueur de surface, précieux dans certaines configurations de match. Et on repousse tout départ à court terme » ajoute le quotidien national. A moins d’une énorme surprise, il n’y aura donc aucun bouleversement dans le secteur offensif du Paris Saint-Germain lors de ce mercato hivernal. Tout ce que les supporters parisiens peuvent espérer est donc de revoir Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et Barcola à leur meilleur niveau pour guider le club Bleu et Rouge vers un second sacre en Ligue des Champions. Le salut du PSG ne passera en tout cas pas par des renforts de poids en attaque en cours de saison.