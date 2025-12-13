L'ASSE craque et vend Davitashvili

Malgré son statut de titulaire indiscutable aux yeux d’Eirik Horneland, Zuriko Davitashvili pourrait enfin obtenir son bon de sortie à l’ASSE. Un départ lors du mercato hivernal est probable pour l’international géorgien.

L’été dernier, la relégation de l’AS Saint-Etienne a provoqué des remous en interne. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont demandé à quitter le Forez . Une requête refusée par les dirigeants stéphanois, aussi bien pour le grand espoir belge que pour l’international géorgien. Les deux joueurs, qui nourrissent de grandes ambitions dans l’optique de la Coupe du monde 2026, ne voulaient pas jouer en Ligue 2 mais n’ont pas eu d’autres choix que de se plier au choix de leur direction. La donne pourrait néanmoins changer en ce mois de janvier pour Zuriko Davitashvili.

L'ASSE ouvre la porte à Davitashvili

Auteur de 6 buts et 1 passe décisive en Ligue 2 depuis le début de la saison, l’ailier gauche de 24 ans est toujours convoité. Foot Mercato rapporte que le Besiktas Istanbul, qui le courtisait l’été dernier, est toujours sur les rangs. Le club turc est revenu à la charge et souhaite boucler son arrivée au plus vite. Un challenge séduisant qui a convaincu le joueur, lequel a donné son feu vert pour rejoindre le Besiktas. Opposé au départ de son ailier gauche géorgien il y a six mois, l’AS Saint-Etienne n’est de son côté plus aussi catégorique. En effet, le média spécialisé écrit que les Verts ne sont « plus opposés » au départ de Zuriko Davitashvili en cas d’offre qui serait jugée satisfaisante.

Un départ de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux prend donc forme, mais le Besiktas doit encore rester sur ses gardes. Et pour cause, en coulisses, un autre club européen dont l’identité n’a pas filtré pour le moment est aussi sur les rangs et se tient prêt à envoyer une proposition à l’état-major de l’ASSE. Quoi qu’il en soit, Eirik Horneland n’a plus beaucoup d’illusions à se faire. A moins d’une grosse surprise, Zuriko Davitashvili ne fera plus partie de son effectif fin janvier. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par le club stéphanois pour son ailier gauche, acheté à Bordeaux pour 6 millions d’euros en juillet 2024.