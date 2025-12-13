Le Real a un nouveau plan, l'OL pleure

Normalement, Endrick doit rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt cet hiver. Cependant, le Real Madrid ne se précipite pas pour le lâcher à l'OL. Les Madrilènes ne laissent rien au hasard dans ce dossier. L'évolution du cas Gonzalo Garcia est notamment déterminante.

L' Olympique Lyonnais va trembler de peur en décembre. Le sportif n'est pas en cause puisque les Gones n'ont que deux matchs à disputer. C'est plutôt le cas Endrick et plus généralement le Real Madrid qui tend les esprits. Sur le papier, l'attaquant brésilien doit arriver dans le Rhône en janvier sous forme de prêt. Tous les acteurs du dossier ont accepté cette opération. Néanmoins, les Merengue laissent planer le doute ces derniers jours. Un évènement imprévu comme une blessure d'un autre attaquant madrilène ou le renvoi de Xabi Alonso fera capoter le deal.

Gonzalo Garcia prêté à la place d'Endrick ?

Un autre joueur du Real pourrait empêcher le départ d'Endrick pour Lyon. Il s'agit de Gonzalo Garcia, lui aussi remplaçant derrière Kylian Mbappé. Le jeune buteur s'est révélé aux yeux du monde lors de la dernière Coupe du monde des Clubs aux Etats-Unis. Il a inscrit 4 buts, finissant co-meilleur buteur de la compétition. De quoi séduire Florentino Perez qui lui accorde une plus grande attention désormais. Un coup de cœur aussi partagé par Unai Emery. Le manager d'Aston Villa veut récupérer l'attaquant en prêt pour janvier selon le site espagnol Si.

Le Real Madrid ne s'oppose pas à ce deal, voulant faire progresser sa pépite maison. S'il a été bien plus utilisé qu'Endrick cette saison, Gonzalo Garcia n'a été titularisé qu'à deux reprises depuis août. Aston Villa et la Premier League sont des environnements favorables pour lui faire passer un cap. Toutefois, si le jeune espagnol est prêté, il ne sera pas possible de lâcher Endrick en même temps. Une terrible nouvelle pour l'OL qui risque de voir son plan parfait au mercato s'écrouler brutalement.