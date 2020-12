PSG : Beckham de retour à Paris, il donnerait tout pour Mbappé

Dans : PSG.

Interrogés par Telefoot au sujet de Kylian Mbappé, de nombreuses stars du ballon rond se sont exprimées. C'est notamment le cas de David Beckham.

Buteur samedi soir lors de la victoire des siens à Montpellier, Kylian Mbappé a marqué son 100eme but sous les couleurs parisiennes. Toujours dans le flou concernant sa prolongation ou non chez le club francilien, le joueur de 21 ans est la cible numéro 1 du Real Madrid. Dans son émission de ce dimanche, Telefoot a donné la parole à plusieurs personnalités du monde du football au sujet de l'avenir du champion du monde 2018. Parmi elles, ses coéquipiers Marco Verratti et Neymar, mais aussi Antero Henrique ou encore... David Beckham ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la superstar semble sous le charme de l'attaquant français.

« J'aurais aimé être encore joueur à l’heure actuelle, parce que jouer avec un attaquant comme Kylian, pour moi ça aurait été un rêve. Tu lui mets la balle n’importe où devant et il répond présent » a déclaré la légende de Manchester United. Passé par le PSG en 2013, David Beckham avait mis un terme à son immense carrière dans une grande émotion au Parc des Princes. Considéré comme l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football, le célèbre numéro 7 aurait certainement offert de nombreux caviars à Kylian Mbappé si les deux joueurs avaient eu la chance d'évoluer ensemble. L'avenir nous dira si, comme David Beckham, le natif de Paris portera dans sa carrière le maillot du PSG et celui du Real Madrid.