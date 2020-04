PSG : Auriez est guez, Mourinho fonce sur Meunier

Dans : PSG.

Lundi après-midi, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt du PSG pour le Rennais Hamari Traoré. Un possible transfert qui impactera forcément l’avenir de Thomas Meunier.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, l’international belge espère toujours prolonger dans la capitale française. « Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris » rappelait à ce sujet Thomas Meunier dans un entretien accordé à la RTBF il y a quelques jours. Oui mais voilà, les jours passent et on semble toujours plus se diriger vers un départ du Belge pour zéro euro à l’issue de la saison.

Forcément, la situation contractuelle de Thomas Meunier attire de nombreux courtisans. Le Borussia Dortmund est sur les rangs, mais le club allemand devra composer avec une rude concurrence puisque selon L'Equipe, Tottenham est également très intéressé par le défenseur du PSG. En interne, José Mourinho a émis quelques doutes sur Serge Aurier. L’ancien défenseur de Paris, qui est revenu dans l’actualité du club francilien ces derniers jours en indiquant qu’il souhaitait terminer sa carrière au PSG, pourrait donc quitter Tottenham et libérer la place à son ex concurrent parisien Thomas Meunier. Reste à voir, dans l’hypothèse où ce scénario se confirmerait, où Serge Aurier rebondirait. Sans doute pas à Paris, qui cible Hamari Traoré mais également Adam Marusic (27 ans), le latéral droit de la Lazio Rome. Leonardo, qui a de gros doutes sur Colin Dagba pour le très haut niveau, aimerait idéalement recruter deux joueurs à ce poste au mercato estival.