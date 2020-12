PSG : Aurier de retour à Paris, il confirme son rêve !

Dans : PSG.

Il y a quelques mois, Serge Aurier avait évoqué un possible retour à Paris, provoquant notamment la furie de Jérôme Rothen.

En plein confinement, un petit clash avait explosé entre les deux anciens joueurs du PSG, le consultant de RMC n’ayant pas apprécié que Serge Aurier qualifie Paris comme son club de cœur. Cela étant, l’international ivoirien a remis une pièce dans la machine au micro de Canal Plus. En effet, le défenseur droit de Tottenham n’a pas caché qu’en cas de proposition du PSG dans le futur, il lui serait impossible de refuser et de passer à côté d’un improbable come-back dans la capitale parisienne. Le latéral droit ivoirien n’en fait toutefois pas une obsession, lui qui se dit également très épanoui en Premier League, où il s’est imposé comme un joueur important de José Mourinho à Tottenham.

« Si je peux revenir au PSG ? Tu penses que je peux répondre à cela... Quand je dis que le PSG c'est mon club de cœur je n'ai pas envie encore que certains journalistes me disent 'non il n'a pas le droit de dire ça, pourquoi il dit que c'est son club de cœur', tu vois ce que je veux dire... Est-ce que j'ai le droit ? Mais bien sûr que je vais répondre, quand je te dis cela, c'est pour rigoler. Le PSG a été le club que j'ai le plus aimé de mes anciens clubs. Il y a eu Lens, car je suis formé là-bas. Mais celui où je me suis construit en tant qu'homme, en tant que professionnel et où je me suis fait plus connaître par rapport à mes qualités c'est à Paris, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. En étant petit, avant d'arriver à Lens, Paris était mon club de cœur. Tu t'imagines, si un jour (c'est possible de revenir) cela ne me dérangeait même pas. Ce serait même un plaisir, car c'est mon club de cœur et je ne refuserais jamais une proposition venant du PSG, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis avec mon club, j'ai peut-être écrit quelque chose là-bas, mais je sais que le chapitre n'est pas fini. Si jamais cela se présente, pourquoi pas. Si cela ne vient pas, je suis très bien où je suis et ça se passe super bien pour moi » a lancé Serge Aurier, pour qui un retour à Paris serait une belle manière de poursuivre sa carrière. Reste à voir ce qu’en pensent Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo…