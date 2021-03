PSG : Au coeur des rumeurs, Icardi prend la parole

Dans : PSG.

Dans le cadre d'un entretien avec le site officiel du PSG, Mauro Icardi s'est exprimé sur de nombreux sujets comme ses ambitions à Paris ou encore la lutte pour le titre.

D'abord prêté par l'Inter Milan, Mauro Icardi est depuis mai 2020 officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. En délicatesse sous Thomas Tuchel, il revit depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc. Toutefois, il doit faire face à la concurrence féroce de Moise Kean, aujourd'hui devant lui dans la hiérarchie. Relativement discret dans les médias, l'Argentin a accordé une interview pour le site officiel du PSG. Entre son arrivée à Paris, la nomination de Mauricio Pochettino ou encore son état d'esprit, l'ancien capitaine des Nerazzuri est revenu sur de nombreux sujets.

Sa complicité avec Pochettino

Peu utilisé et souvent blessé sous Thomas Tuchel, Mauro Icardi semble avoir retrouvé goût au football depuis que son compatriote a débarqué sur le banc. Lui comme Leandro Paredes sont les grands gagnants de ce changement. « L'arrivée de notre nouvel entraîneur est une bonne chose pour le groupe et, pour moi qui parle espagnol, c'est parfois un plus ! Nous pouvons mieux communiquer et parler d'une manière différente. Nous devons également remercier Thomas Tuchel pour ce qu'il a réalisé pour le club. Chaque entraîneur a sa mentalité de travail et ses idées sur le jeu. Nous nous sommes mis à la disposition du nouvel entraîneur et du nouveau staff dès le premier jour. Nous souhaitions revenir de la meilleure façon possible et commencer un nouveau cycle pour pouvoir réussir tout ce que nous voulons, c'est-à-dire gagner les matches et conquérir des titres » a déclaré le joueur de 28 ans.

La lutte pour le titre

Cette saison, le PSG est plus que jamais challengé pour l'obtention du titre de champion. Une situation qui semble stimuler le vestiaire parisien d'après Mauro Icardi. « Il est évident que chaque match est et sera compliqué. Nous savons que nous sommes une équipe forte, une équipe avec des qualités techniques indiscutables, mais la motivation doit toujours être à 100% pour gagner. C'est un beau défi d'avoir des équipes fortes qui se battent avec nous pour le titre. Nous sommes là et nous nous battrons avec ces équipes jusqu'à la dernière minute. Nous dépendons de nous-mêmes, nous savons que gagner les matches nous permettra de continuer comme l'année dernière. La meilleure préparation est de gagner chaque match. Mentalement, physiquement, c'est ce qui donne la confiance nécessaire pour continuer à gagner, gagner et gagner » a poursuivi le natif de Rosario.

Sa situation à Paris

D'abord prêté puis recruté définitivement par le PSG, l'international argentin dispose encore d'une belle cote en Europe. Son nom est régulièrement cité lorsqu'on évoque d'éventuelles ventes pour équilibrer les finances du club avant un transfert XXL comme l'arrivée de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Pourtant, la volonté du joueur semble être claire : rester à Paris. « Quand je suis arrivé en prêt, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir être décisif et aider l'équipe avec mes buts. C'était une bonne année. Je suis donc très heureux que le club ait décidé de lever l'option et de me proposer de continuer ensemble pour les quatre prochaines années. Pour moi, c'est un honneur et une fierté, comme je l'ai dit le premier jour de mon arrivée à Paris. Je me sens bien ici, dans une grande équipe qui gagne des titres » a déclaré l'attaquant. Auteur de cinq buts en 18 apparitions avec le PSG cette saison, Mauro Icardi devra néanmoins retrouver l'efficacité qui faisait sa force s'il souhaite s'imposer durablement à Paris.