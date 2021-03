PSG : Le terrible aveu, Icardi doit partir à tout prix

Dans : PSG.

Excellent la saison dernière, Mauro Icardi traverse une période beaucoup plus délicate au Paris Saint-Germain.

Régulièrement gêné par des pépins physiques, l’international argentin du PSG a vu débarquer un sérieux concurrent cet été en la personne de Moise Kean. Prêté par Everton, l’international italien débarquait initialement pour être la doublure de Mauro Icardi mais rapidement, l’ex-buteur de la Juventus Turin s’est imposé comme un titulaire évident. Grassement payé par le PSG avec 9,5 ME annuels, Mauro Icardi pèse lourd dans les finances du club francilien. Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi songent sérieusement à se séparer de Mauro Icardi lors du prochain mercato.

Au vu du contexte économique, il sera néanmoins impossible de trouver un club capable d’investir 50 ME sur Mauro Icardi, le prix auquel le PSG a acheté l’international argentin à l’Inter Milan l’été dernier. C’est pour cette raison que la direction du Paris Saint-Germain envisagerait un improbable prêt dans le but de relancer Icardi et ainsi espérer le vendre plus cher en 2022. Un plan qui pourrait être gagnant grâce à l’AS Roma, qui cherche activement un buteur afin de remplacer Edin Dzeko, plus que jamais en partance.

Reste maintenant à voir si le club de la Louve sera en mesure d’assumer le salaire XXL de Mauro Icardi. Si ce n’est pas le cas, le PSG pourrait sonner à la porte de la Juventus Turin, qui sera en quête d’un avant-centre pour épauler Cristiano Ronaldo cet été. De sources italiennes, Mauro Icardi figure dans la short-list de la Vieille Dame, au même titre qu’un autre buteur de Ligue 1 : Arkadiusz Milik. Le Polonais de l’OM présente en revanche un avantage non négligeable par rapport à Mauro Icardi, il est beaucoup moins cher, que ce soit en transfert ou en salaire…