PSG : Arsenal rêve de gratter 40 ME à Paris

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Mattéo Guendouzi sur ses tablettes.

L’ancien joueur du FC Lorient n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Arsenal, où le manager Mikel Arteta n’a pas apprécié le comportement du Français après le restart. Un départ ne fait plus l’ombre d’un doute pour Mattéo Guendouzi cet été, alors que des formations de très gros calibre s’intéressent à lui. Ces dernières semaines, son nom est notamment cité au FC Barcelone ou encore au Paris Saint-Germain. Villarreal, qui vient de recruter l'ancien coach d'Arsenal et du PSG, Unai Emery, est également sur les rangs. Mais malgré sa farouche volonté de vendre Mattéo Guendouzi, la direction d’Arsenal ne compte pas brader le joueur en raison de son potentiel évident.

C’est ainsi que selon les informations obtenues par Metro, les Gunners souhaitent récupérer 40 ME de la vente du joueur formé au Paris Saint-Germain. Une somme conséquente pour un joueur au potentiel intéressant, mais qui est encore loin des cadors de Premier League à son poste. Leonardo, qui doit composer avec une enveloppe assez limitée au mercato et qui est dans l’obligation de recruter également un latéral droit, un défenseur central et un attaquant, aura bien du mal à sortir une telle somme pour un joueur aussi peu expérimenté. Reste maintenant à voir si les Gunners seront prêts à revoir leur tarif à la baisse, si jamais la situation de Mattéo Guendouzi venait à s’éterniser, et si l’ancien Merlu ne trouvait pas la moindre porte de sortie. Nul doute que le Paris SG pourrait revenir à la charge dans les semaines à venir, à condition que le prix du joueur soit au minimum divisé par deux. Un sacrifice que Mikel Arteta et les dirigeants d’Arsenal ne semblent pas prêts à concevoir pour le moment…