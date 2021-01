PSG : Arsenal, Real, les idées à bon prix de Leonardo

Dans : PSG.

Quoi qu’il se passe avec Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par Rome, le PSG cherchera à se renforcer au poste de latéral droit cet été.

Malgré une progression intéressante, Colin Dagba est jugé trop tendre pour le Paris Saint-Germain et ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale française. Quant à Thilo Kehrer, il est davantage perçu comme un défenseur central par le staff argentin de Mauricio Pochettino. Prêté avec option d’achat par l’AS Roma, Alessandro Florenzi a de grandes chances de poursuivre sa carrière au PSG au-delà de la saison 2020-2021. Mais l’international italien a besoin d’une réelle doublure, notamment car son physique ne l’a pas souvent laissé tranquille. C’est ainsi que le Paris SG explore plusieurs pistes intéressantes à ce poste de latéral droit.

La première mène à Hector Bellerin, déjà suivi par le board du PSG cet été avant la venue d’Alessandro Florenzi dans la capitale. A en croire les informations de Calcio Mercato, Leonardo est toujours attentif aux prestations de l’Espagnol d’Arsenal, également suivi par la Juventus Turin et le FC Barcelone. Inconstant, le défenseur des Gunners présente néanmoins l’avantage d’être accessible financièrement, d’être particulièrement performant offensivement et de ne pas occuper une place d’extra-communautaire. Tous ces avantages sont également à mettre au crédit de la seconde piste du PSG à ce poste, à savoir Alvaro Odriozola.

Odriozola moins cher que Bellerin

Doublure de Dani Carvajal au Real Madrid, le latéral de 26 ans n’a disputé que 59 minutes de jeu cette saison en raison de pépins physiques à répétition. Il n’en reste pas moins un joueur intéressant aux yeux du PSG selon ABC car il s'avère encore plus accessible financièrement que Bellerin et surtout doté d’un état d’esprit impeccable. A l’instar d’un Bernat à l’époque, Odriozola ne fera pas de vague s’il est remplaçant et a le profil pour devenir la bonne surprise en s’imposant potentiellement comme un titulaire dans un grand club sur le tard. Reste maintenant à voir si Leonardo a d’autres options dans sa manche, mais la révélation de ces pistes prouve que le directeur sportif du PSG a bien l’intention de se renforcer à ce poste durant le prochain mercato estival.