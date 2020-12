OL : Isco et Aouar, un mercato de fou à Arsenal

Dans : OL.

Dos au mur comme rarement puisqu’il n’est désormais plus interdit de parler de bataille pour le maintien, Arsenal poursuit tout donner lors du marché des transferts hivernal.

L’été dernier, les Gunners avaient tout de même frappé fort en recrutant Tomas Partey pour 50 ME, mais ils avaient pour cela du faire des choix cruciaux, refusant ainsi de faire monter les enchères pour se payer Houssem Aouar. L’urgence est réelle désormais et le média espagnol Defensa Central affirme que le boss d’Arsenal rêve de se payer deux énormes recrues. Il s’agit toujours d’Houssem Aouar, qui n’a pas spécialement prévu de partir au mois de janvier, même si l’OL ne lui a pas retiré son bon de sortie valable l’été dernier. Il faudra cette fois-ci aller bien au-delà des 35 ME qu'Arsenal avait proposé l'été dernier. Surtout que le PSG et la Juventus suivent toujours le dossier de loin.

L’autre recrue se nommerait Isco, mis de côté par Zinedine Zidane au Real Madrid. Il n’est pas certain que Mikel Arteta se voit accorder ce chèque en blanc qui signifierait l’arrivée de deux énormes joueurs dans l’entrejeu. En tout cas, l’idée est de tenter le coup, et voir si cela peut bouleverser la saison. Une mission bien délicate, tant il n’est jamais évident de déloger des joueurs de clubs majeurs en cours de saison. Mais si Houssem Aouar s’éclate à l’OL et a peut-être envie de voir où ce championnat peut le mener, Isco est lui plutôt intéressé par l’idée de quitter le Real Madrid où son temps de jeu se réduit chaque semaine.