PSG : Anxieux, Neymar n'en peut plus d'attendre

A l'heure où le football se demande s'il va reprendre ses droits dans les prochaines semaines, Neymar ne cache désormais plus son impatience à retrouver ses coéquipiers du PSG.

Un peu plus discret ces derniers jours, Neymar trouve, comme beaucoup de gens, le temps long en cette période de confinement. L’attaquant du PSG a beau être bien accompagné, avoir tout ce qui lui faut auprès de lui dans sa villa au Brésil et être concentré sur le maintien de sa forme, les entrainements et les matchs lui manquent. C’est le message qu’il a tenu à faire passer via les réseaux sociaux ces dernières heures. Alors qu’en Europe, les gouvernements et autorités du football commencent à évoquer les prémices du déconfinement, même si l’épidémie est toujours bien présente, cela donne forcément des idées aux joueurs. C’est cette fois-ci son préparateur physique, avec qui il est proche depuis des années, qui a fait transiter un communiqué de presse très long pour faire parler Neymar.

« Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt », a lancé l’ancien barcelonais, via le réseau de Ricardo Rosa. Des nouvelles qui permettent aussi de savoir qu’un joueur brésilien a rejoint Neymar pendant cette période pour lui tenir compagnie et l’aider à se maintenir en forme, il s’agit de Lucas Lima, non pas l’ancien arrière gauche de Nantes mais le milieu offensif de Palmeiras que Neymar a déjà croisé à plusieurs reprises en sélection.