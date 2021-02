PSG : Messi à Paris avec Neymar, il vote pour

Dans : PSG.

Le mythique latéral droit Cafu rêve de voir Lionel Messi rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le feuilleton Lionel Messi risque bien d'animer les prochains mois. En fin de contrat en juin prochain avec le Barça, l'Argentin n'a pour l'heure toujours pas donné d'indice sur sa future destination. Si une prolongation à Barcelone semble de plus en plus improbable, deux clubs sortent du lot pour un éventuel transfert : le PSG et Manchester City. Bien que les candidats à la présidence du FC Barcelone travaillent tous d'arrache pied pour tenter de convaincre leur capitaine de rester, de nombreux spécialistes estiment que l'avenir de Messi est à Paris. Pour Cafu, la Pulga serait bien inspirée de rejoindre la capitale française pour y retrouver un certain Neymar, avec qui il a déjà brillé par le passé.

« Voir Neymar et Messi jouer à nouveau ensemble serait sensationnel. Nous avons vu ce qu'ils ont fait tous les deux à Barcelone il y a des années. Je ne sais pas si Messi ira au PSG... mais s'il y va, il gagnera un fan » a déclaré la légende du football brésilien au cours d'un entretien pour Marca. Depuis plusieurs semaines, Neymar multiplie les appels du pied pour que son ancien coéquipier le rejoigne à Paris. Si jamais Lionel Messi finissait par signer au PSG, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait à l'inverse s'écrire du côté de l'Espagne et du Real Madrid. En effet, on imagine mal comment le Paris Saint-Germain pourrait assumer les salaires XXL de trois superstars en même temps au vu du contexte économique actuel.