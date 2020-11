PSG : Le Bayern humilie Alaba, Paris prêt à le signer

Dans : PSG.

Les relations sont tendues entre le Bayern Munich et David Alaba. Le joueur ne signera probablement pas un nouveau contrat avec son club de coeur. Une opportunité à saisir pour le PSG …

Du nouveau dans le dossier David Alaba ! Le défenseur du Bayern Munich, dont le contrat en Bavière se termine en fin de saison, s’est présenté en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions à Salzbourg. L’Autrichien s’est exprimé sur sa situation contractuelle et l’arrêt, annoncé par la presse, des négociations concernant sa prolongation de contrat. « Comme vous tous, je l'ai appris dans les médias. C'est bien sûr une situation particulière. Il faut voir comment cela va se passer. J’aime vraiment jouer pour le Bayern. Je me sens très à l'aise et je suis heureux de faire partie de l'équipe. Je ne peux pas dire à quoi ressemblera le futur. Je n'ai pas été approché, aucun club ne m'a officiellement parlé. (…) Le Bayern Munich a toujours été mon seul interlocuteur. Je n'ai eu aucun contact avec d'autres clubs », a-t-il réagi.

Ses propos devraient être accueillis avec le sourire par les dirigeants du PSG. Le club parisien s’était déjà positionné sur David Alaba cet été mais n’avait pas réussi à le rapatrier dans la capitale. A l’heure actuelle, il parait inévitable que le joueur du Bayern va quitter son club librement en fin de saison. Une occasion en or sur laquelle pourrait sauter le club parisien. La valeur marchande du joueur de 28 ans est estimée à 65 ME par Transfermarkt. Le faire signer sans dépenser le moindre centime est donc le scénario rêvé pour Paris.