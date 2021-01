PSG : Al-Khelaïfi veut la peau du Barça depuis quatre ans !

Dans : PSG.

Président du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI à la tête du club il y a presque 10 ans, Nasser Al-Khelaïfi apparait rarement dans les médias.

Le dirigeant qatari aime afficher ses ambitions pour l’avenir, sa confiance en la réussite de son club, et son attachement à l’institution. Les stars sont clairement chouchoutées sous sa présidence, et pour le moment, l’ancien tennisman n’a pas à s’en plaindre, sachant qu’il a réussi quelques coups grandioses par le passé. Notamment le fait de prendre Neymar au FC Barcelone en rachetant tout simplement sa clause libératoire à 220 ME. Malgré cette prise de guerre copieuse, Al-Khelaïfi n’est toujours pas rassasié en ce qui concerne le club catalan. En effet, selon Don Balon, le dirigeant qatari voue une haine terrible à l’encontre de l’ogre espagnol, et ce depuis que les dirigeants barcelonais ont manoeuvré dans son dos pour pousser Marco Verratti vers le clash, et le recruter à l’été 2017. C’était avant que l’Italien, séduit par l’idée de jouer au Barça, change d’avis, vire son agent et s’engage sur le très long terme avec le PSG. Mais cette manoeuvre, le Qatari ne l’a pas oublié et depuis, il ne manque jamais une occasion d’enfoncer la tête sous l’eau du FC Barcelone.

Nul doute que sportivement, la confrontation du Paris SG face aux blaugrana aura une grande importance à ses yeux le mois prochain. Mais sur le marché des transferts, le président du PSG entend bien enfoncer le clou, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il s’est positionné sur Eric Garcia. Le défenseur central entend partir libre de Manchester City, et a refusé de prolonger dans ce but. Le Barça est prêt à l’accueillir les bras ouverts, mais Al-Khelaïfi est désireux de boucler un transfert rapide en janvier pour couper l’herbe sous le pied du club catalan, assure le média espagnol. Voilà qui représenterait un coup dur pour le FC Barcelone, mais peut-être un coup double pour le PSG, qui profiterait des malheurs financiers de son ennemi pour recruter un défenseur de 20 ans dont la cote grimpe sérieusement et qui pourrait offrir un choix royal à ce niveau à Mauricio Pochettino.