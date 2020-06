PSG : Al-Khelaïfi relance une piste made in L1 au mercato

Dans : PSG.

Confronté aux départs programmés de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, le PSG se retrouve dans l’obligation de recruter un défenseur central au mercato.

Initialement, le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas remplacer numériquement Thiago Silva. Mais le départ annoncé de Tanguy Kouassi, qui a finalement refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur, a considérablement changé la donne. Certes, le PSG peut toujours compter sur Marquinhos, Kimpembe, Diallo et Kehrer en défense centrale. Mais l’Allemand est également perçu comme un latéral droit par Thomas Tuchel, et ce quatuor semble tout de même très léger pour nourrir de grosses ambitions en Europe. C’est la raison pour laquelle Paris a réactivé une piste made in Ligue 1 en défense centrale, selon Manu Lonjon.

« Le PSG a réactivé la piste menant à Gabriel (LOSC) ! Pistes anglaises toujours d’actualité pour le défenseur central Lillois ! » a indiqué le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain est donc plus que jamais en lice pour s’offrir le prometteur défenseur central de Lille, Gabriel. Reste maintenant à voir si le club de la capitale trouvera les arguments financiers et sportifs afin de convaincre le Brésilien, également convoité par Chelsea et Everton. Les Toffees apprécient le joueur mais ces derniers jours, le nom de Thiago Silva avait également été associé à l’équipe dirigée par un certain Carlo Ancelotti. C’est donc un véritable jeu des chaises musicales qui pourrait se mettre en place dans les semaines à venir en ce qui concerne le mercato des défenseurs centraux en Europe. Ce qui est certain, c’est que le Paris SG, également intéressé par Lucas Hernandez de source espagnole, recrutera un joueur afin de combler les départs cumulés de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi.