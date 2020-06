PSG : Lucas Hernandez ciblé, Paris en mode grinta !

Dans : PSG.

Les départs de Layvin Kurzawa et de Thiago Silva vont obliger le PSG à se montrer à la fois actif et malin lors du prochain mercato.

Dans une interview accordée ce week-end au Journal du Dimanche, le directeur sportif parisien Leonardo a indiqué que le mercato ne serait pas « bling-bling » à Paris cet été. Il devra toutefois être riche en quantité afin de combler, notamment en défense, les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, lesquels sont tous en fin de contrat. Comme cela avait été fait l’été dernier avec Abdou Diallo, il n’est pas impossible que le Paris SG se tourne vers des joueurs polyvalents, pouvant dépanner au minimum à deux postes. Dans cette optique, Leonardo apprécie tout particulièrement le profil d’un champion du monde 2018, à savoir Lucas Hernandez.

Selon les informations obtenues par la Cadena SER, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid figure même tout en haut de la liste des souhaits du PSG pour ce mercato estival. Bloqué par la concurrence d’Alphonso Davies dans le couloir gauche et de David Alaba dans l’axe au Bayern Munich, l’international tricolore n’est pas satisfait de sa situation. Il pourrait donc se laisser convaincre par un transfert au PSG, où il parviendrait certainement à décrocher une place de titulaire, que ce soit dans l’axe de la défense ou sur le couloir gauche. Par ailleurs, le média indique que Paris aime également les qualités du frère de Lucas, à savoir Théo Hernandez, qui évolue lui au Milan AC. Reste que pour s’attacher les services de la fratrie, le PSG devra dépenser une somme avoisinant certainement les 100 ME. On est bien loin du mercato à l’économie annoncé au PSG pour cet été…