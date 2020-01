PSG : 15ME et pas un euro de plus, Madrid défie le Qatar pour Cavani !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain ayant refusé son offre de 15ME déposée mardi, l'Atlético Madrid a annoncé ne pas vouloir offrir plus d'argent afin de s'offrir El Matador. Et cela alors que le mercato se finit dans 3 jours.

Les heures risquent de vite défiler d’ici le 31 janvier et le bras de fer à distance entre le PSG et les Colchoneros concernant le transfert d’Edinson Cavani s’annonce tendu jusqu’à l’ultime seconde de ce marché des transferts. Mardi, on apprenait qu’après avoir mis 10ME sur la table des négociations, l’Atlético Madrid avait finalement poussé jusqu’à 15ME afin de s’offrir le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, lequel est désormais à 5 mois de la fin de son contrat. Mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, soutenus par QSI, ont refusé cette proposition jugée trop faible à leurs yeux.

24 heures plus tard, et tandis qu’Edinson Cavani est forfait pour le match de Coupe de France à Pau, le PSG n’a plus aucune nouvelle de Diego Simeone et ses dirigeants. Selon Le Parisien, l’Atlético Madrid a finalement décidé que les 15ME proposés pour l’attaquant uruguayen était à prendre et à laisser et qu’aucune nouvelle offre plus généreuse ne sera faite d’ici la deadline du mercato. Cette position radicale du club espagnol ressemble à un véritable coup de poker, car soit les Colchoneros ont finalement décidé qu’ils tournaient le dos au Matador parisien, soit ils prennent le risque de voir Leonardo faire comme avec Neymar l’été dernier, c’est-à-dire décréter qu’il était désormais trop tard pour négocier, le Paris Saint-Germain n’ayant plus le temps de trouver un nouvel attaquant. Et cela alors qu'un deal semblait possible avec Naples concernant Llorente.