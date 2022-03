PSG : Al-Khelaifi ne sera pas viré, il révèle pourquoi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le Collectif Ultras Paris a fait savoir dans un communiqué qu'il souhaitait son départ du poste de président du Paris Saint-Germain, le dirigeant qatari du PSG ne semble pas réellement en danger.

Nasser Al-Khelaifi a toujours été épargné par les supporters les plus actifs du club de la capitale, mais l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, après un nouveau scénario humiliant, a poussé cette fois les Ultras à s’en prendre, courtoisement mais fermement, au patron du PSG. Samedi, à la veille de la réception de Bordeaux au Parc des Princes, le CUP a publié un communiqué musclé, lequel pour la première fois exigeait le départ du président qatari. « Nous savons ce que notre retour doit au Président Nasser Al-Khelaifi, il n'y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président », écrivait, notamment, le Collectif Ultras Paris. Présent dimanche dans les tribunes du Parc, NAK a bien entendu les chants des supporters, mais le service de sécurité du Paris Saint-Germain avait bien fait son travail en filtrant les banderoles, laissant seulement entrer celle qui visait précisément Leonardo. S’il avait la mine des mauvais jours, celui qui est aux commandes du PSG depuis le rachat par Qatar Sport Investments en 2011, peut cependant dormir tranquille, son ami l’Emir ne semble pas vouloir le sacrifier. C’est ce que pense Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris-United.

Al-Khelaifi a le soutien à 100% de son ami l'Emir du Qatar

T’as quelques joueurs qui découvrent aujourd’hui que tous les supporters ne sont pas des groupies soumises, c’est marrant 😂#PSG #PSGFCGB https://t.co/VMrMBSFk9c — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 13, 2022

Dans un podcast pour le média parisien, Nicolas Puiravau a ramené tout le monde, et notamment les Ultras, à la réalité. « Le communiqué du CUP est très policé, car ils savent que leur place en tribune est précaire aussi. Si demain les Qataris tu leur tapes un peu trop dessus et que ça les gonfle, ils mettront tout le monde dehors et ils remplaceront 5.000 Ultras par 5.000 touristes. En plus, ils vendront des maillots supplémentaires les soirs de match (sourire) Ce communiqué a le mérite d’exister, mais je pense qu’il a six mois de retard au minimum. Là on se réveille car tout est terminé, mais c’était en septembre-octobre qu’il fallait le faire. Ce n’est pas d’hier qu’on annonce qu’on va dans le mur avec cette équipe et cet état d’esprit. Qu’ils s’en prennent au président c’est normal, c’est difficile de taper sur tout le monde et de ne pas s’en prendre au président. Mais bon, à part une condamnation définitive en Suisse, il n’y a aucune chance qu’il s’en aille. Doha ne le fera pas partir, parce qu’ils ont perdu à Madrid. Nasser est très très bien implanté dans le football européen, il est bien vu à l’UEFA, a des entrées à la FIFA, aujourd’hui le Qatar ne va pas se priver de tout cela. C’est un pote de l’Emir, je ne crois pas du tout à son départ », a confié le spécialiste du Paris Saint-Germain.

Cependant, l'avenir de Nasser Al-Khelaifi pourrait souffrir de deux décisions, à savoir celle de l'UEFA, qui doit se pencher le 29 mars prochain sur le comportement musclé du président du PSG et de Leonardo dans les couloirs de Santiago-Bernabeu après le fiasco contre Madrid, et surtout celle de la justice suisse concernant une affaire dans laquelle le dirigeant qatar avait été blanchi en première instance. Mais il y a quelques jours, en appel, il a été requis 28 mois de prison contre Nasser Al-Khelaïfi dans une affaire de droits TV. Le jugement final n'interviendra pas dans les prochaines semaines, et les avocats de NAK estiment que tout comme en première instance ce dernier ne sera pas condamné. Du côté de Doha, on va tout de même garder un oeil sur tout cela.