SRFC : Un premier prix tombe pour Camavinga au mercato

Utilisé à 13 reprises cette saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga crève l’écran à seulement 17 ans. Appelé en Equipe de France espoirs, il figure déjà dans le viseur des plus grands clubs européens…

En effet, le milieu de terrain du Stade Rennais est déjà très courtisé, en dépit de son très jeune âge. A en croire les informations communiquées en ce début de semaine par le Daily Mail, Manchester United, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid surveillent d’ores et déjà de près les performances du Franco-Congolais. Également dans le viseur du Borussia Dortmund l’été dernier, Eduardo Camavinga ne quittera peut-être pas Rennes dès l’été prochain. Une chose est en revanche certaine, les offres vont pleuvoir.

Et selon le média britannique, ce sont des offres à hauteur de 30 ME au minimum que le Stade Rennais souhaite recevoir pour débuter les négociations. Un prix qu’une écurie comme Manchester United serait enclin à payer, notamment en cas de départ de Paul Pogba. Reste à voir si du côté d’Olivier Létang, on souhaitera conserver une saison de plus Eduardo Camavinga ou si la tentation de rafler la mise avec un chèque XXL à la clé sera trop grande. Pour rappel, c’est le célèbre agent Moussa Sissoko, qui gère notamment les intérêts de la star barcelonaise Ousmane Dembélé, qui représente désormais Eduardo Camavinga. Cela pourrait avoir une influence sur le mercato du jeune Rennais…