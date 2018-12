PSG : Accord Ajax-PSG, mais De Jong veut signer... au Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Excellent avec les Pays-Bas ces derniers mois, Frenkie De Jong est assurément l’un des joueurs les plus courtisés en Europe actuellement. Dans le viseur de Manchester City mais également du Bayern Munich ou encore de Manchester United, l’international néerlandais fait surtout l’objet d’une grosse bataille entre le PSG et Barcelone en vue du prochain mercato estival. Et tandis qu’un accord entre le club de la capitale et l’Ajax Amsterdam pour un transfert à hauteur de 75 ME a plusieurs fois été annoncé, le joueur aurait donné sa préférence au club catalan… selon les médias espagnols.

Il existerait bien un accord PSG-Ajax

Effectivement, Sport confirme un accord entre le PSG et l'Ajax, mais explique que Frenkie De Jong a informé ses dirigeants de sa volonté de rejoindre le Barça, plutôt que le champion de France en titre, l’été prochain. Sans en dire plus… De son côté, le Mundo Deportivo joue la carte « réseaux sociaux » pour argumenter, faisant remarquer que Frenkie De Jong avait récemment liké une photo de Lionel Messi et d’Andrès Iniesta sur Instagram. Si le mercato d’été est encore loin, la bataille médiatique a bien été lancée par le Barça. Reste à savoir si toutes les informations communiquées par la presse espagnole ces dernières heures se vérifieront dans les prochains mois. Le PSG, qui a fait du crack de l’Ajax Amsterdam sa priorité pour renforcer son milieu de terrain, espère que non.