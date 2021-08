PSG : A cause de Ramos, Thiago Silva se sent trahi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti libre du Paris Saint-Germain l’été dernier, Thiago Silva a encore du mal à digérer. En raison de son âge avancé, le défenseur central avait été poussé vers la sortie. Alors qu’un an plus tard, le club francilien est allé chercher l’expérimenté Sergio Ramos.

Après avoir retrouvé le coach Thomas Tuchel, remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe, on pourrait penser que Thiago Silva a bien digéré son départ du Paris Saint-Germain l'été dernier. Mais non, le défenseur central de Chelsea reste marqué par la décision de Leonardo. Le directeur sportif avait dans un premier temps décidé de le laisser libre étant donné qu’à 35 ans, l'international brésilien ne représentait pas l’avenir du club. Seulement voilà, Thiago Silva a vu cet été le Paris Saint-Germain se jeter sur Sergio Ramos au même âge.

« Ça m’a vraiment rendu triste »

Un choix difficile à avaler pour l’ancien capitaine parisien. « Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais Sergio, au moment où on lui a proposé un contrat de deux ans, il avait le même âge que moi l'année dernière, a souligné le défenseur central des Blues sur ESPN Brésil. Donc, ça m'a vraiment rendu triste. Je n'en ai encore parlé à personne, mais cela m'a rendu vraiment triste parce que j'avais l'impression de n'avoir rien fait pour le club. »

« Mon départ est une page qui est certainement tournée, mais en même temps je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup à tout ce qui s'est passé, a poursuivi Thiago Silva. Je pense que quelque chose aurait pu être fait. Parce que ce n'était pas huit jours, ce n'était pas huit mois au PSG. C'était huit ans de beaucoup de victoires, beaucoup de travail pour pouvoir changer, et mettre le PSG au niveau où il est aujourd'hui. » Trahi par Leonardo, le Londonien ne regrette sûrement pas d’avoir recalé son compatriote lorsque ce dernier a finalement tenté de le prolonger à la dernière minute.